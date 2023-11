Cybersicherheit: Phishing und Sextortion sind in Luxemburg auf dem Vormarsch

Bee Secure startet die Kampagne «Keep your space safe», um auf die Grundlagen der Internetsicherheit hinzuweisen.

Insgesamt 288 Fälle von Cyberkriminalität sind im Jahr 2022 in Luxemburg gemeldet worden. Von Januar bis September 2023 waren es bereits 216. Bee Secure stellt einen Anstieg betrügerischer Aktivitäten im Internet fest, darunter Phishing (eine Methode, bei der vertrauliche Informationen erlangt werden, um die Identität des Opfers zu missbrauchen), Sextortion (Erpressung von sexuellen oder anderen Gefälligkeiten, z. B. das Erpressen von Geld durch eine Webcam), sowie das Hacken von persönlichen Konten.

Die Regierungsplattform, die einen verantwortungsvolleren Umgang mit Informationstechnologien fördert, startet infolgedessen die Kampagne «Keep your space safe». Ziel der Kampagne ist, die Menschen über die Grundlagen der Internetsicherheit aufzuklären.

«Die wichtigsten Tipps bestehen darin, die automatische Speicherung, zum Beispiel in einer Cloud, zu aktivieren, vor jedem Klick gründlich nachzudenken, neue soziale Kontakte vorher zu kontrollieren sowie zu beachten, dass ein Passwort auch ein Satz sein kann», führt das Nationale Jugendwerk SNJ in einer Pressemitteilung auf. Zu finden sind diese Tipps auch in einer Reihe von Videos.