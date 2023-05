In Neubau: Dachgeschoss in Echternach gerät in Brand

Am Mittwochmorgen ist in einem im Bau befindlichen Wohnhaus in der Rue des Remparts in Echternach ein Feuer ausgebrochen. Dies teilt das großherzogliche Brand- und Rettungskorps CGDIS am Mittwochmorgen mit. «Die Arbeit, die die Feuerwehrleute nun vor sich haben, erfordert einen langen Atem», so ein Sprecher. Die genaue Brandursache sei noch unbekannt, aber sie stehe auf jeden Fall im Zusammenhang mit der Baustelle.