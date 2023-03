Einsatz läuft: Dachgeschoss in Ettelbrück steht in Flammen

In einem Reihenhaus in der Rue de Warken in Ettelbrück ist am Freitag kurz vor 18 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Einsatz- und Rettungskräfte wurden mobilisiert und die Straße für den Verkehr gesperrt. Derzeit gibt es noch keine Angaben zu Verletzten oder sonstigem Schaden. Die Feuerwehrkräfte sind noch vor Ort.