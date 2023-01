Feuerwehreinsatz: Dachstuhl in Gostingen fängt Feuer

Das Dach eines Hauses brannte am Montagabend in Gostingen in der Gemeinde Flaxweiler.

In Gostingen, einem Ortsteil der Gemeinde Flaxweiler im Osten des Großherzogtums, ist es am späten Montagnachmittag zu einem Großeinsatz gekommen. Ein Dach eines Wohnhauses in der Rue Buurg war kurz nach 18.30 Uhr in Brand geraten, wie der Rettungsdienst CGDIS mitteilte.