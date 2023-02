Unheimlich: Dämonen als Stilvorbild – das steckt hinter dem sonderbaren Trend

Kylie Jenner posiert auf Instagram im Sukkubus-Chic. Instagram/kyliejenner

Mit messerscharfen schmalen Augenbrauen und abgelöschtem Blick in die Kamera zeigen sich gerade Models und Stars wie Kylie Jenner auf Instagram. Der starre Blick deutet aber nicht auf den Gemütszustand der Frauen hin, sondern ist vielmehr Teil einer Trendströmung.

Dämonen-Look als Insta-Trend

Der Look wird im Netz auch gerne Sukkubus-Chic genannt. Ein Sukkubus ist ein Dämon aus der Folklore, der Männer in ihren Träumen als schöne Frau erscheint und sie verführt. Ähnlich verführerisch ist der Blick in die Kamera von den Stars, die den Trend für sich entdeckt haben. Gabriette gilt als eine Vorläuferin des dämonischen Posings. Das Model und Mitglied der Indie-Band Nasty Cherry blickt schon seit mehreren Jahren mit dünnen Augenbrauen in die Kamera.

Brauen wie in den 90ern gehören zum Sukkubus-Styling ebenso wie eine dunkle Haarpracht, dunkle Kleidung und ein Blick in die Kamera, der das Weiß der Augen zeigt. Das Magazin «Dazed» vergleicht den Ausdruck mit dem bekannten Kubrick-Stare, den Horror-Regisseur Stanley Kubrick oftmals in seinen Filmen verwendet. Laut dem Magazin gehören auch hohe Wangenknochen zum Look dazu: «Es ist kein Gramm Wangenfett in Sicht.»

Goths und Angelina Jolie als Inspiration

Der Sukkubus-Chic lehnt an den Goth-Trend an. Seit der Netflix-Serie «Wednesday» ist die Ästhetik der Subkultur wieder in der breiten Masse angekommen. Aktuell sieht man Looks im Goth-Stil in Kampagnen von Labels wie Versace und auch Stars wie Kourtney Kardashian entdecken düstere Stylings gerade für sich. In eine ähnlich finstere Richtung geht auch der neue Dämonen-Trend.

Der Original-Look, von dem der dämonische Instagram-Trend inspiriert ist, stammt aber von Angelina Jolie. Für ein Cover-Shooting wurde die Schauspielerin in den frühen 90ern vom Magazin «Elle» abgelichtet. Mit vollen Lippen, abgelöschtem Blick und dünnen Brauen starrt Jolie in die Kamera.

Ein Styling, das heute von Influencern wie Stars kopiert wird. Auch Kylie Jenner zeigt sich für ein Posting auf Instagram im Jolie-Look beziehungsweise im Sukkubus-Chic.

Antwort auf unerreichbaren Lifestyle

Der Goth- und Sukkubus-Trend deutet darauf hin, dass sich die Mode- und Beautywelt nach Looks sehnt, die nicht so poliert sind, wie das in den letzten Jahren der Fall war. Die Londoner Trendforscher-Agentur The Digital Fairy sagt zum Thema: «Der ‹That Girl›-Lifestyle ist für viele unerreichbar – er ästhetisiert ein Leben, das in ständigem Streben nach Gesundheit und Routine gelebt wird.»