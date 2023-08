Virales Video: «Dämonenkind» macht Langstreckenflug zur Hölle

Ein Junge sorgte bei seinen Mitreisenden für einen Langstreckenflug, den sie so schnell nicht vergessen werden.

Ein verärgerter Passagier filmte einen achtstündigen «Albtraum»-Flug, bei dem ein Junge fast die ganze Zeit schrie. In dem Video ist zu sehen, wie das Kind auf die Sitze klettert und kreischt, noch bevor der Flug überhaupt abgehoben hat. Mitreisende hatten gehofft, der Junge würde sich beruhigen und einen Film anschauen – doch das tat er offensichtlich nicht, wie der «Mirror» schreibt. Stattdessen rannte er fast die gesamten acht Stunden auf dem Weg von Deutschland nach Newark (USA) im Flugzeug herum.



Der Vorfall ereignete sich bereits 2018, geht aber jetzt wieder viral. Das Video wurde von Shane Townley auf Youtube hochgeladen. Er bezeichnet das Kind als «dämonisch». Der genervte Flugpassagier beschreibt die Situation so: «Schauen Sie sich an, wie dieses Kind während des gesamten Fluges rennt und schreit, während die Mutter wenig bis gar nichts unternimmt, um es aufzuhalten. Drei Jahre alt auf einem 8-Stunden-Flug von Deutschland nach Newark. Er hört einfach nicht auf!»