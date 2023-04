Pflanzenschutzmittel: Dämpfer für Luxemburgs Bemühungen um Glyphosat-Verbot

War Luxemburg bei seinem Vorgehen für ein Verbot von Glyphosat zu blauäugig? Während die Debatte auf europäischer Ebene noch nicht entschieden ist, preschte die Regierungskoalition vor und beschloss eine Reihe von Maßnahmen, die in ein Verbot dieses in der Landwirtschaft eingesetzten, potenziell krebserregenden Stoffes münden sollte.

Das in Deutschland ansässige Agrochemie-Unternehmen wehrte sich jedoch und reichte Klage gegen eben diese Maßnahme ein. Im vergangenen Juli entschied das Verwaltungsgericht dann, dass das Verbot illegal sei, da es einen Verstoß gegen das EU-Recht darstelle. Diese Entscheidung wurde am vergangenen Donnerstag in der Berufung bestätigt, wie die luxemburgische Regierung selbst in einer Pressemitteilung am Montag bekannt gab.