Erdgasleitung: Dänemark birgt mysteriöses Objekt in der Nähe von Nord Stream 2

Dänemark hat in der Nähe der beschädigten Erdgasleitung Nord Stream 2 in der Ostsee ein mysteriöses Objekt geborgen, bei dem es sich vermutlich um eine Rauchboje handelt. Das Manöver unter Aufsicht der Armee habe in 73 Metern Tiefe stattgefunden, erklärte am Mittwoch die Energiebehörde des Landes. «Die Untersuchungen deuten darauf hin, dass es sich um eine leere Rauchboje handelt.» Das Objekt habe kein Sicherheitsrisiko dargestellt.