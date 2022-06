Sonderstatus abgeschafft : Dänemark unterzeichnet Beitritt zur EU-Verteidigungszusammenarbeit

LUXEMBURG/KOPENHAGEN – Dänemark und die EU machen künftigt im Rahmen der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik gemeinsame Sache. Das entsprechende Schreiben ist am Montag in Luxemburg unterzeichnet worden.

Nach fast 30 Jahren Sonderstatus hat Dänemark die EU formal von seinem Beitritt zur gemeinsamen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik unterrichtet. Außenminister Jeppe Kofod unterzeichnete am Montag bei einer Zeremonie in Luxemburg ein Schreiben, in dem offiziell mitgeteilt wird, dass das Land seinen sogenannten EU-Verteidigungsvorbehalt zum 1. Juli abschaffen wird.