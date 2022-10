Unterwasserkabel gekappt : Dänische Insel Bornholm ist zum Teil ohne Strom

Am Montag ist es auf der Ostseeinsel Bornholm zu einem kompletten Stromausfall gekommen. Grund dafür war laut Behörden ein gekapptes Unterwasserkabel. Die Ursache war nicht bekannt. «Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keinen Grund, über die Ursache zu spekulieren», teilte der Versorger Trefor auf seiner Website mit. «Und wir sind dabei zu klären, was für den Stromausfall verantwortlich ist.»

Im vergangenen Monat wurden zwei von Russland gebaute Erdgaspipelines in der Ostsee durch Explosionen beschädigt – zwei Lecks wurden vor Schweden und zwei vor Dänemark gemeldet. Alle befanden sich in internationalen Gewässern. Die Behörden in Dänemark und Schweden teilten mit, für den vorsätzlichen Sabotageakt an den Leitungen Nord Stream 1 und 2 seien mehrere Hundert Kilogramm Sprengstoff verwendet worden.