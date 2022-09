Geldbeutel schonen : Schon gewusst? Dafür stehen die Zahlen auf der Heizung

Wenn es kühler wird, dreht so mancher gerne die Heizung auf Anschlag. Das ist aber gar nicht nötig, wenn man weiß, was die Zahlen eigentlich bedeuten.

Zu warm, zu kalt: Die optimale Temperatur in seiner Wohnung zu erreichen, ist gar nicht mal so einfach – und unter Umständen unnötig teuer, gerade, wenn ohnehin die Energiepreise in die Höhe schießen. Der Temperaturregler vieler Heizkörper ist mit einer Nummerierung von eins bis fünf und Strichen beschriftet. Doch wofür stehen die Zahlen eigentlich? Näheres Hingucken kann sich für den Geldbeutel lohnen.