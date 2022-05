Revolution im Entenhausener Stadtbild : Dagobert Duck bekommt neuen Geldspeicher

Nachdem das Micky Maus-Magazin Studentinnen und Studenten des Fachbereichs Architektur dazu aufgerufen hatte das Wahrzeichen der Stadt Entenhausen, den Geldspeicher von Dagobert Duck, moderner und vor allem nachhaltiger zu gestalten, steht nun der Gewinnerentwurf fest.

Das Wiener Trio Julian Fellner, Tim Guckelberger und Philip Kaloumenos, deren Idee eines modernen Neubaus von Entenhausens berühmtestem Gebäude die Jury durch den Einsatz von viel Glas und noch mehr grüner Energie überzeugen konnte, darf sich über das Stipendium in Höhe von 1.500 EUR freuen. Das Ergebnis gibt es in der Micky Maus 12/2022 (erscheint am 27. Mai 2022) als doppelseitiges Poster zu bewundern. Ebenso können in dieser Ausgabe auch der zweit- und drittplatzierte Entwurf als Poster bestaunt werden.