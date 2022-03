Abfindungen : Daimler bunkert Millionen für Jobabbau

Daimler ist zurück: Der Autokonzern sieht die tiefroten Zahlen der Krise nur noch im Rückspiegel und tritt kräftig aufs Gas. Mercedes-Mitarbeiter erwarten aber Entlassungen.

100 Millionen Euro hat Daimler für einen Jobabbau in seiner Autosparte rund 100 Millionen Euro zur Seite gelegt. Das Geld solle im Rahmen eines Abfindungsprogramms Mitarbeitern in Deutschland angeboten werden, die freiwillig das Unternehmen verlassen wollen, sagte eine Sprecherin am Mittwoch in Stuttgart.