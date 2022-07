Buddhismus : Dalai Lama feiert 87. Geburtstag – wieder im größeren Rahmen

Der Dalai Lama, das spirituelle Oberhaupt der tibetischen Buddhisten, hat am Mittwoch seinen 87. Geburtstag gefeiert. Nach zwei wegen der Corona-Pandemie gedämpften Geburtstagen feierte er diesmal wieder im größeren Rahmen in einem buddhistischen Tempel in der Nähe des indischen Dharamsala am Fuße des Himalayas, wo er lebt, wie örtliche Medien berichteten.