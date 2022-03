NBA : Dallas gelingt Überraschung gegen den Meister

Die Dallas Mavericks kommen in der NBA immer besser in Fahrt. Das Team um Dirk Nowitzki gewann am Abend gegen die Cleveland Cavaliers.

Basketball: NBA, Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers Hauptrunde, Hauptrunde-Partien, 88. Spieltag am 22.01.2017 in Dallas, USA. Dirk Nowitzki von Dallas jubelt nach einem Korb. Foto: Ron Jenkins/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ DPA/ron Jenkins

Erst der Sieg gegen die San Antonio Spurs, nun ein Erfolg gegen den amtierenden Meister Cleveland Cavaliers – die Dallas Mavericks mausern sich in der NBA langsam, aber sicher zum Favoritenschreck. Im Duell mit dem Basketball-Champion überzeugten die Mavs auf ganzer Linie. Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel lag die Mannschaft um Dirk Nowitzki (acht Punkte) in der Halbzeit bereits mit 45:40 in Führung.

Auch nach dem Wechsel hatten die Texaner stets eine gute Antwort parat. Angeführt von den starken Harrison Barnes (24 Punkte, elf Rebounds) und Wesley Matthews (21 Zähler) rangen die Mavs den Favoriten mit 104:97 nieder. Auch ein überragender LeBron James (23 Punkte, neun Assists, neun Rebounds) konnte die überraschende Niederlage nicht verhindern.

NBA, Ergebnisse:

Philadelphia 76ers - Sacramento Kings 122:119

Miami Heat - Brooklyn Nets 104:96

Boston Celtics - Detroit Pistons 113:109

Minnesota Timberwolves - Orlando Magic 111:105

Dallas Mavericks - Cleveland Cavaliers 104:97

Phoenix Suns - Memphis Grizzlies 96:115