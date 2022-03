Gangnam-Style : Damit Sie wissen, was Sie mitsingen

Psys Gangnam Style hat die Welt im Sturm erobert. Doch außer 50 Millionen Süd- und einer Handvoll glücklicher Nordkoreaner versteht niemand den Text. Wir klären auf.

«Oppa Gangnam Style, Gangnam Style,

Natsche nödda saro un inga jogging njotscha ...», wer die ersten Textzeilen von Psys Sommerhit bis heute noch nicht auswendig kennt, der hat im letzten Monat entweder gar kein Radio oder ausschließlich «DRS Musikwelle» gehört.

Wobei: «Auswendig kennen» bezieht sich in diesem Fall rein auf die Phonetik. Irgendwie erinnert uns der Hit an Michael Jacksons «Bad», das wir anno 1987 ohne jegliche Englischkenntnisse rezitieren konnten. Irgendwie halt: «Ändä howöld hästuänsö äit nau tschösstu tällio uanzägän husbäd.»

Was aber singt Mister Gangnam-Style?

Interessierte wissen mittlerweile, dass sich der südkoreanische Sänger über den Lifestyle im gleichnamigen Nobelviertel von Seoul lustig macht. Doch das wird bereits durch die Bildsprache deutlich. Zum Rest wissen Google und die «NZZ» mehr:

Oppa (Wörtlich: Bruder, so aber wollen koreanische Männer laut «NZZ» von ihren Geliebten genannt werden) hat den Gangnam Style

Gangnam Style

Ein Mädchen, am Tag so herzlich und bescheiden

Ein stilvolles Mädchen, das die Ruhe bei einer Tasse Kaffe zu schätzen weiß

Ein Mädchen, dessen Herz höher schlägt, wenn die Nacht kommt

Ein Mädchen mit dem gewissen Etwas

Ich bin ein Typ

Ein Typ, der am Tag so herzlich ist wie du

Ein Typ, der seinen Kaffee mit einem Schluck hinunterkippt, bevor er auskühlen kann

Ein Typ, dessen Herz höher schlägt, wenn die Nacht kommt

So ein Typ bin ich

Schön und liebenswert

Das bist du, hey, das bist genau du, hey

Schön und liebenswert

Das bist du, hey, das bist genau du, hey

Lass uns aufs Ganze gehen

Oppa hat den Gangnam Style

Gangnam Style

Oppa hat den Gangnam Style

Gangnam Style

Oppa hat den Gangnam Style

Hey, sexy Lady

Oppa hat den Gangnam Style

Hey, sexy Lady

Oh oh oh oh

Eine unschuldige Frau, die aber spielt, wenn sie spielt

Eine Frau, welche die Haare offen trägt, wenn es darauf ankommt

Eine Frau, welche sexy ist, ohne dabei zu viel Haut zu zeigen

Eine erotische Frau genau so

Ich bin ein Typ

Ein Typ mit guten Manieren, aber wenn ich spiele, dann spiele ich

Ein Typ, der völlig durchdreht, wenn es so weit ist

Ein Typ mit harten Gedanken statt Muskeln

So ein Typ bin ich

Schön und liebenswert

Das bist du, hey, das bist genau du, hey

Schön und liebenswert

Das bist du, hey, das bist genau du, hey

Lass uns aufs Ganze gehen

Oppa hat den Gangnam Style

Gangnam Style

Oppa hat den Gangnam Style

Gangnam Style

Oppa hat den Gangnam Style

Hey, sexy Lady

Oppa hat den Gangnam Style

Hey, sexy Lady

Oh oh oh oh

Den rennenden Mann übertrumpft der fliegende Mann

Baby baby, ich bin ein Typ, der Ahnung hat

Den rennenden Mann übertrumpft der fliegende Mann

Baby baby, ich bin ein Typ, der Ahnung hat

Du verstehst, was ich meine

Oppa hat den Gangnam Style

Hey, sexy Lady

Oppa hat den Gangnam Style

Hey, sexy Lady

Oppa hat den Gangnam Style

Und hier noch eine freie Übersetzung auf Deutsch: