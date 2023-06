Kachowka-Staudamm: Dammbruch bringt schreckliche Zeugnisse der Vergangenheit ans Licht

Dammbruch in der Ukraine: Ist das der Schädel eines deutschen Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg?

In den sozialen Medien kursieren nach der Zerstörung des Kachowka-Damms Bilder und Videos von Schädeln, die am Rand des Kachowka-Stausees verstreut im Sand liegen. Wegen des abgeflossenen Wassers sollen sie nun zum Vorschein gekommen sein. Einer der Schädel trägt sogar einen Helm. Dieser ähnelt dem Stahlhelm, den deutsche Soldaten im Zweiten Weltkrieg trugen. Die Aufnahmen konnten jedoch noch nicht verifiziert werden.

Wie «The Guardian» berichtet, stammen die Überreste möglicherweise aus einer Schlacht vor 80 Jahren. Die sogenannte Schlacht am Dnipro war eine der größten Militäroperationen des Zweiten Weltkriegs. Es handelte sich um den Gegenangriff der sowjetischen Armee auf die deutsche Wehrmacht. Daran waren mehr als sechs Millionen Soldaten beteiligt.

Deutsche Soldaten wurden nicht begraben

Tote Soldaten der Roten Armee wurden begraben, während tote Deutsche einfach auf den Feldern liegen gelassen wurden. Das erklärt Oleksii Kokot, ein Experte für deutsche Militärrelikte in der Ukraine, gegenüber «The Guardian». Die Leichen seien oft in Sümpfen liegen gelassen worden. Mit dem Bau des Nowa-Kachowka-Dammes 1956 wurden diese überflutet. «Daher könnte es sich wirklich um deutsche Soldaten handeln», vermutet Kokot.

«Theoretisch könnte dieses Video, das den Helm und den Schädel zeigt, also mit diesen Ereignissen in Verbindung gebracht werden», sagt Andrii Solonets, Historiker am Nationalen Museum für die Geschichte der Ukraine im Zweiten Weltkrieg.