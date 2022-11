0:0 gegen Tunesien : Dänemark enttäuscht mit erster Nullnummer der WM

Der EM-Halbfinalist Dänemark ist mit einem unerwarteten Punkteverlust in die Fußball-WM in Katar gestartet. Das Team von Trainer Kasper Hjulmand kam am Dienstag gegen Tunesien nur zu einem 0:0. Im Education City Stadion von Al-Rajjan hatten die Dänen zwar die besseren Chancen, blieben vor 42 925 Fans letztlich jedoch ohne Ertrag. Damit steht Dänemark im zweiten Spiel der Gruppe D am Samstag gegen Weltmeister Frankreich schon gehörig unter Druck.