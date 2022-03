Auszeichnung : Daniel Brühl erntet die Früchte seiner Arbeit

Am 16. Februar werden in London die BAFTAs vergeben. Unter den Nominierten sind viele internationale Namen und ein Deutscher - Daniel Brühl.

Es ist keine Überraschung, dass Daniel Brühl für die British Academy of Film and Television Arts Awards (BAFTA) nominiert ist. Seine Verkörperung der Formel-1-Legende Nicki Lauda im Formel-1-Drama «Rush» ist außergewöhnlich. Für seine Leistung ist Brühl auch für den Golden Globe als bester Nebendarsteller in «Rush» nominiert. Das Einzige, was überrascht: Dass ein deutscher Schauspieler auf der Liste eines britischen Filmpreises auftaucht. Was Daniel Brühl bestimmt half - «Rush» ist eine britisch-deutsche Koproduktion.