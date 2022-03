Überraschungs-Hochzeit : Daniel Craig und Rachel Weisz haben geheiratet

Der britische Schauspieler Daniel Craig hat geheiratet. Craig habe seiner Kollegin Rachel Weisz das Jawort gegeben, erklärte eine Sprecherin des Schauspielers in Los Angeles.

Daniel Craig ist der aktuelle «James Bond»-Darsteller und spielt die Hauptrolle in der Stieg-Larsson-Verfilmung «Verblendung». Weisz gewann einen Oscar für ihre Rolle in «Der ewige Gärtner» und war auch in «Die Mumie» zu sehen.