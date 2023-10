Daniel Halemba: AfD-Politiker (22) verhaftet – betreibt Bruderschaft Volksverhetzung?

Am 8. Oktober wurde Halemba in den bayrischen Landtag gewählt – die Ermittlungen der Würzburger Staatsanwaltschaft liefen damals bereits. Im September durchsuchten Beamte etwa das Haus des Politikers, nachdem wegen Volksverhetzung ein Verfahren gegen mehrere Mitglieder der Burschenschaft «Prager Teutonia» eingeleitet worden war. Eine der Personen im Visier der Ermittler ist dabei auch Daniel Halemba.

Partei vermutet «fadenscheinige Gründe»

Beim Haftbefehl hat sich die Polizei aus «ermittlungstaktischen Gründen» zum genauen Tatvorwurf und dem Haftgrund bedeckt gehalten. Am Freitag teilte auch Halembas Partei mit, dass nach einem ihrer Abgeordneten per Haftbefehl gesucht werde – so soll Halemba, dessen Name nicht explizit genannt wurde, laut Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner aus «fadenscheinigen Gründen» eingesperrt werden.