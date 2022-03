Fonds du logement : Daniel Miltgen verteidigt sich in Brief an Nagel

LUXEMBURG – Daniel Miltgen soll als Chef des Fonds du Logement entlassen werden. Jetzt veröffentlicht er einen zweiten Brief an Wohnungsbauministerin Maggy Nagel.

Daniel Miltgen, Chef des Fonds du logement, wehrt sich gegen seine drohende Entlassung. Editpress

Daniel Miltgen soll aus seiner Position als Chef des Fonds du logement entlassen werden – das hat der Regierungsrat am 6. März entschieden. Sechs Tage hatte Miltgen Zeit, sich zu erklären und zu verteidigen. Und das tat er – er schickte erneut einen Brief an Wohnungsbauministerin Maggy Nagel (DP).

In dem Schreiben, das auf den 13. März datiert ist, ruft Miltgen die Finanzierung des Fonds du logement in Erinnerung und wie die staatlichen Mittel benutzt werden. Zudem bestätigt er abermals die Legalität der Operationen des Fonds und weist weiterhin alle Vorwürfe von sich. Womit nun wieder die Ministerin am Zug wäre.