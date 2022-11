Los Angeles : Daniel Radcliffe möchte nur noch Rollen spielen, die Spaß machen

Was Rollenangebote betrifft, hatte der Schauspieler nach der «Harry Potter»-Reihe zunächst mit einer Flaute zu kämpfen. Mittlerweile kann er sich seine Rollen aussuchen und genießt dieses Privileg.

Der Schauspieler ist heute froh, dass ihn nicht jeder Regisseur nur noch auf seine Rolle als «Harry Potter» reduziert. AFP

«Harry Potter»-Star Daniel Radcliffe ist nach eigenen Worten froh, dass er heute große Freiheit bei der Auswahl seiner Rollen genießt. «Ich habe das große Glück, dass ich jetzt in der Lage bin, mir die Jobs danach auszusuchen, was mir Spaß macht», sagte er in einem Interview mit dem Branchenmagazin Hollywood Reporter, das am Dienstag (Ortszeit) veröffentlicht wurde. Er habe eine Autonomie, «für die jeder Schauspieler töten würde», erzählte der 33-Jährige. «Und es käme mir dumm vor, wenn ich das nicht nutzen würde.»

Seit dem Ende der «Harry Potter»-Reihe machte Radcliffe mit einer Reihe ausgefallener Rollen auf sich aufmerksam. Er spielte unter anderem bereits eine lebendige Leiche («Swiss Army Man»), einen Videospielentwickler, dem Waffen an die Hände geschraubt werden («Guns Akimbo»), und den Beat-Lyriker Allen Ginsberg («Kill Your Darlings»). «Als ich Potter beendete und versuchte, herauszufinden, wie meine Karriere danach aussehen sollte, sagte ich immer, dass ich ein Schauspieler sein wollte, der seine Rollen so interessant hält, dass die Leute sagen: «Oh, er spielt da mit, er trifft immer interessante Entscheidungen"», sagte Radcliffe weiter.

Seine frühe Berühmtheit hätte für ihn demnach auch «ein Mühlstein um den Hals» werden können. «Und ich bin sicher, so war es auch für einige Regisseure, die sagten: «Oh, ich will ihn nicht in meinem Film haben, denn jeder wird nur an Harry Potter denken."» In einem neuen Film verkörpert Radcliffe nun den kalifornischen Musiker und Komiker «Weird Al» Yankovic. Das Biopic «Weird: The Al Yankovic Story» soll ab Freitag (4. November) beim Streaminganbieter The Roku Channel zu sehen sein.