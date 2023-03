«Harry-Potter»-Star: Daniel Radcliffe wird zum ersten Mal Vater

Wie ein Insider weiter verrät, könne das Paar «nicht glücklicher sein, ein Kind zu erwarten. Sie sind überglücklich und können es kaum erwarten, eine dreiköpfige Familie zu werden.» Sie hätten es ihren Freunden und Familien erst kürzlich mitgeteilt, so die Quelle weiter. Bereits vergangenes Jahr äußerte Radcliffe seinen Kinderwunsch. «Ich möchte Kinder und wenn ich welche habe, würde ich es toll finden, wenn sie mit am Set wären», so Radcliffe.

Radcliffe hält sein Privatleben geheim

In welchem Monat der Schwangerschaft Darke ist und welches Geschlecht der Nachwuchs haben wird, ist unbekannt. Radcliffe hält sein Leben abseits der Kameras und des Rampenlichts geheim und meidet sogar die sozialen Medien, so gut es geht. «Als Schauspieler möchte ich einfach nur mein Leben leben und meine Freunde treffen. Ich will, dass die Sachen, über die die Menschen sprechen, meine Arbeit ist», meinte der Brite in einem Interview vergangenes Jahr mit «The Hollywood Reporter».

Liebesgeschichte von Radcliffe und Darke begann am Filmset

Die werdenden Eltern lernten sich vor zehn Jahren am Filmset des gemeinsamen Films «Kill Your Darling» kennen. Nur wenig später machten sie ihre Liebe bekannt. Die 38-jährige US-Schauspielerin war bereits in Produktionen wie «The Marvelous Mrs. Maisel» oder in «Thank You for Your Service» zu sehen. Daniel Radcliffe sorgte zuletzt in der Lebensverfilmung von Al Yankovic in der Verkörperung des schrägen Musikers für Aufsehen.