«Cheri, Cheri Lady» : Dank Capital Bra sind Modern Talking wieder hot

Nach ihrem Streit sind Dieter Bohlen und Capital Bra wieder ganz dick. So dick, dass der Rapper sogar den Song «Cheri, Cheri Lady» coverte – mit großem Erfolg.

In einem Interview mit der Bild-Zeitung ließ Pop-Titan Dieter Bohlen kein gutes Haar an Capital Bra. Der 65-Jährige war der Meinung, dass sich in 35 Jahren wohl niemand mehr an die Musik von Bra erinnern wird. Zudem würden die meisten Rapper zwar von Luxusautos rappen, im realen Leben aber eh nur mit dem Fahrrad fahren.