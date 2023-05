USA: Dank Schleuder des Bruders entkam eine Achtjährige ihrem Entführer

Die versuchte Entführung blieb allerdings nicht unbeobachtet. Der ältere Bruder sah die Tat von seinem Kinderzimmerfenster aus. Anschließend habe der 13-Jährige mit einer Steinschleuder auf den Verdächtigen geschossen und ihn am Kopf und in der Brustgegend getroffen. «Dass ein 13-Jähriger das sieht und so schnell in Aktion tritt, ist außergewöhnlich, und er sollte dafür gelobt werden», sagte John Grimshaw von der State Police dem lokalen TV-Sender WGTU.