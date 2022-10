Anfang der Woche veröffentlichte die Musikerin den Trailer zu ihrer Dokumentation «Selena Gomez: My Mind & Me». Darin zeigt sie sich in Alltagssituationen, in Interviews und im Krankenhaus.

In neuer Doku : «Dankbar, am Leben zu sein» – Selena Gomez spricht über ihre mentale Gesundheit

1 / 6 Selena Gomez veröffentlicht auf Apple TV+ ihre eigene Dokumentation «My Mind & Me», in der sie ihre mentale Gesundheit thematisiert. Instagram/selenagomez 2013 wurde die Autoimmunerkrankung Lupus bei der Sängerin diagnostiziert, zwei Jahre später ging sie damit an die Öffentlichkeit. Instagram/selenagomez Die Krankheit kann lebensbedrohlich sein. «Lupus ist eine große Sache, die mir passiert ist», sagte Gomez 2020 im Interview mit dem «Wall Street Journal». «Und das Erschreckende war, man hätte wirklich sterben können.» Instagram/selenagomez

Ehrlich, ungeschönt, echt – so zeigt sich Selena Gomez anlässlich des Mental Health Day am Montag in einem neuen Video auf Instagram. Dabei handelt es sich um einen Trailer für ihren Dokumentationsfilm «Selena Gomez: My Mind & Me». In der Produktion von Apple TV+, die ab dem 4. November ausgestrahlt wird, zeichnet die Sängerin und Schauspielerin ihren Weg nach und thematisiert ihre psychische Gesundheit.

Der kurze Clip startet mit einer Szene, in der die US-Amerikanerin aus dem Autofenster blickt und aus dem Off die Worte «Sei einfach du selbst, Selena» zu hören sind. Anschließend sieht man die Musikerin zusammen mit Freunden, bei Proben, unter Tränen im Bett, auf der Bühne, auf Reisen, in Interviews oder auch voller Schmerzen im Krankenhaus. Ebenso werden Videos aus ihrer Kindheit eingeblendet.

«Es ist erst der Anfang»

«Niemand kümmert es, was du tust. Es geht darum, wer ich bin. Zu mögen, wo ich gerade bin. Ich bin dankbar, am Leben zu sein», sagt Gomez im neu veröffentlichten Trailer. Schon als Kind hatte sie oft das Gefühl, dass sie «nicht gut genug» sei. Die Schauspielerin gibt zu, gar nicht «super berühmt» sein zu wollen und nur «offensichtlich noch hier» sei, «um anderen zu helfen».

In der Vergangenheit habe sie viel durchgemacht und diese Momente werden weiterhin da sein, aber «ich mache es nun zu meinem Freund», so Gomez weiter – und fügt an: «Ich weiß, dass das erst der Anfang für mich ist». Mittlerweile sei sie glücklicher und habe ihre Gefühle und Gedanken mehr unter Kontrolle als jemals zuvor.

Lupus, Panikattacken, Depressionen und bipolare Störung

2015 machte die 30-Jährige ihre Erkrankung an der Autoimmunerkrankung Lupus öffentlich. Diese bewirkt, dass sich das Immunsystem nicht nur gegen Viren und Bakterien, sondern auch gegen gesunde, körpereigene Zellen wendet. Die Krankheit kann zu einer lebenslangen Behinderung führen und lebensbedrohlich sein.