Aus über Social Media : Danni Büchner ist schon wieder Single

Erst vor wenigen Wochen hat die 43-Jährige ihre Beziehung öffentlich gemacht. Nun ist alles wieder vorbei. Die Trennung erfolgte wohl über Social Media.

Nachdem wochenlang über eine Liebelei mit «Goodbye Deutschland»-Kollegen Sohel Abdoulkhanzadeh (34) gemunkelt wurde – insbesondere weil sie auf Instagram ein Foto postete, auf dem sie eine goldene Halskette mit dem Namen Sohel trug –, machte Danni Büchner erst vor Kurzem ihre Beziehung offiziell. Doch schneller als die beiden ein Pärchenfoto auf Instagram posten konnten, haben sie sich auch schon wieder getrennt. Das verriet die 43-Jährige am Montagabend live in der RTL-Sendung «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach».

«Wir waren in einer Kennenlernphase, manchmal entwickeln sich Dinge durch äußere Umstände in eine andere Richtung», sagt die Witwe von Jens Büchner – und gesteht, wie sehr sie unter der Trennung leidet: «Ich bin traurig und will für die Zukunft gucken, dass ich einen soliden, ehrlichen, aufmerksamen Mann finde, der nichts mit der Öffentlichkeit zu tun hat und keinen Wert auf Social Media legt.»