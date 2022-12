WM in London: Danny Jansen – aus dem Rollstuhl zum Kult-Star der Dartszene

Nun soll es mit dem Vokuhila an der Darts-WM klappen.

Danny Jansen steht derzeit im Einsatz an der Darts-WM.

Am Montagabend setzte sich der niederländische Darts-Profi Danny Jansen gegen den Philippiner Paolo Nebrida durch und qualifizierte sich für die zweite Runde der Darts-WM. Es war jedoch kein gutes Spiel der beiden Profis. Jansen brauchte am Ende ganze sieben Match-Darts für den Triumph.

Elf Operationen mit neun Jahren

Er besuchte in seiner Heimat ein Osterfeuer. «Weil es dunkel war, habe ich nicht gesehen, dass dort ein Traktor stand. Ich sprang über einen Graben und blieb mit dem Bein in der Schere des Traktors hängen und fiel mit dem ganzen Körper um. Mein Unterschenkel war zertrümmert.» Elf Mal musste er unters Messer, saß teilweise im Rollstuhl und konnte kaum laufen. Sein Leben änderte sich komplett – er begann mit dem Werfen der Pfeile.

Das Turnier im kultigen Ally Pally ist seine erste Weltmeisterschaft. Doch nicht nur wegen seiner Darts-Künste fällt Jansen auf. Der 20-Jährige ist großer Fan einer Frisur aus den 80er-Jahren – des Vokuhila. Nicht umsonst trägt er auch den Spitznamen «The Mullet» – auf Deutsch «der Vokuhila». Am Donnerstag geht es für Jansen nun weiter. Er trifft am frühen Nachmittag auf den Polen Krzysztof Ratajski. Der Weg zum Weltmeistertitel ist also noch lang – amtierender Weltmeister ist Peter Wright.