«Machete» ganz zahm : Danny Trejo zeigt bei Online-Game seine weiche Seite

Eigentlich pflegt US-Schauspieler Danny Trejo (76) ja ein Gangster-Image. Nicht so auf seiner «Animal Crossing»-Insel: Da ist alles erstaunlich lieblich.

Der Mann ist eine Legende: Sein vernarbtes Gesicht, der schwarze Schnauz und die Tattoos sind zu seinem Markenzeichen geworden. Und niemand kann so schön grimmig in die Kamera blicken wie er. Könnte daran liegen, dass Danny weiß, was er da tut: Vor seiner Hollywoodkarriere saß er wegen Raubüberfällen und Drogendelikten im berüchtigten Knast San Quentin.