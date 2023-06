Hormonhaushalt: Daran merkst Du, ob Du unter einer Sommerdepression leidest

Man fühlt sich unwohl, schläft schlecht, hat kaum Appetit, hängt im negativen Gedankenstrudel fest und bringt für Sonnenschein, Barbecues und Wochenendtrips kaum die nötige Motivation und Energie auf. Sich über den Sommer in seine Höhle zurückziehen – so lautet das Credo. Ein Zustand, der jenen, die an einer Sommerdepression leiden, wohl bestens bekannt ist. Gemeinsam mit der um einiges verbreiteteren Winterdepression gehört die Sommerdepression zu den saisonal abhängigen, temporären Depressionen. Auf Englisch kurz auch SAD (Seasonal Affective Disorder) genannt.

Die Ursachen

Während in der kalten Jahreszeit vor allem die kurzen, dunklen Tage auf die Stimmung drücken, sind die Auslöser im Sommer nicht genau definiert. Kelly Rohan, SAD-Expertin und Psychologie-Professorin an der Universität Vermont, schreibt in ihrem Buch «Coping with the Seasons», dass Hitze und Feuchtigkeit wichtige Faktoren sind. «Die gleichen Verbindungen, die im Körper zur Regulierung der Stimmung beitragen, spielen auch bei der Regulierung der Körpertemperatur eine Rolle.»