Vater verrät: Daran soll das US-Model Jeremy Ruehlemann gestorben sein

1 / 7 Männermodel Jeremy Ruehlemann soll, laut seines Vaters Achim, an einer Medikamentenüberdosis gestorben sein. Dies verrät der 59-Jährige gegenüber der «Daily Mail». Instagram/ruehlemann Weiter offenbart er, dass sein Sohn bereits seit längerer Zeit süchtig nach Schmerzmitteln gewesen sei. Instagram/ruehlemann «Er hat Entzüge gemacht und versucht, von den verschreibungspflichtigen Medikamenten loszukommen. Offensichtlich war er nicht erfolgreich», so sein Vater. Getty Images for Drunk Elephant

Der tragische Tod des aufstrebenden Männermodels Jeremy Ruehlemann erschütterte die Modeindustrie. Der 27-Jährige wurde am 21. Januar bewusstlos in der Wohnung eines Freundes in Manhattan aufgefunden. Einsatzkräfte vor Ort konnten nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Jeremy habe «das Leben geliebt», erinnert sich sein Vater, Achim Ruehlemann, nun im Gespräch mit «Daily Mail». Er sei immer sehr grosszügig gewesen und habe sich mit allen in der Familie sehr gut verstanden. Während das Ableben bislang noch rätselhaft war, hat der 59-Jährige eine Vermutung.

So offenbart er, dass sein Sohn jahrelang süchtig nach Schmerzmitteln gewesen und wahrscheinlich an den Folgen einer Medikamentenüberdosis gestorben sei. Wie er weiter verrät, habe sich das Model in der Vergangenheit bereits mehrfach in Suchtbehandlungen begeben. «Er hat Entzüge gemacht und versucht, von den verschreibungspflichtigen Medikamenten loszukommen. Offensichtlich war er nicht erfolgreich», meint er rückblickend. Einen Suizid schließt Achim allerdings aus und nennt das Ableben seines Sohnes «einen tragischen Unfall». Die genaue Todesursache wird mittels toxikologischer Untersuchung derzeit noch untersucht.

Interessierst du dich für Mode? Ja, ich liebe es, neuesten Modetrends nachzugehen. Nein, nur praktisch muss es sein. Ich finde Mode schön, kann aber nicht alles tragen. I ch trage nur, was mir gefällt.

Strahlende Zukunft als Model

Jeremy schienen die Türen in der Modewelt offenzustehen. Der Amerikaner lief bereits auf mehreren Fashionshows von Siriano und modelte für Marken und Modehäuser wie Kohn Varvatos, Joseph Abboud, Superdry, Macy's, Zara, Nick Graham und Atelier Cillian. Jeremy war zudem im «GQ»- und «Playhaus»-Magazin zu sehen und arbeitete mit dem Modeunternehmen Perry Ellis zusammen. Einen Tag vor seinem Tod stand Jeremy zudem für die Modemarke Ralph Lauren vor der Kamera. Für die Modelkarriere opferte der 27-Jährige damals sein Psychologie-Studium.