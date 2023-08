Kritik habe oft mit Wut zu tun, sagt die Konfliktberaterin Ursula Wawrzinek. Im Interview erklärt sie, warum es am Arbeitsplatz oft nicht angemessen ist, zu 100 Prozent ehrlich zu sein.

Tipps von Expertin : Wie Du Kritik an Deiner Chefin am besten äußerst

Wer im Job zu impulsiv auftrete, lebe gefährlich, sagt die Konfliktberaterin Ursula Wawrzinek. Imago/Westend61

Kritik am Arbeitsplatz: darum gehts Eine sachliche Kritik sollte man immer äussern können – auch im Job, sagt die Konfliktberaterin Ursula Wawrzinek.

Wer seine Chefin oder seinen Chef kritisiert, sollte allerdings vorsichtig sein.

Persönliche Kritik, die auf die Person abzielt, habe im Arbeitsumfeld nichts verloren.

«Ungelöste Konflikte kosten immer wahnsinnig viel Energie und hinterlassen einen immensen Schaden», sagt die deutsche Konfliktberaterin Ursula Wawrzinek. Was muss man tun, damit es gar nicht so weit kommt? Und darf man seine Vorgesetzten im Job öffentlich kritisieren? Wawrzinek beantwortet Fragen der Redaktion.

Ursula Wawrzinek Ursula Wawrzinek, die sich als «Konfliktberaterin der deutschen Wirtschaft» beschreibt, berät seit über 20 Jahren Führungskräfte. Sie studierte Betriebswirtschaft und Sozialpädagogik und wirkte bei diversen Firmen in der Personalentwicklung mit, bevor sie sich selbständig machte. Wawrzinek hat mehrere Bücher geschrieben und bietet auf Konfliktberaterin.de auch E-Books und Online-Schulungen an.

Wie äußert man Kritik am besten?

Wawrzinek: Kritik muss man respektvoll formulieren. Am besten bittet man die Person, an die sich die Kritik richtet, um ein persönliches Gespräch. Dann sollte man die Situation sachlich beschreiben, ohne ein Urteil über die kritisierte Person abzugeben. Und die Lösung sollte man nicht vorgeben, sondern gemeinsam erarbeiten.

Auf was muss man achten, wenn man Kritik am Arbeitsplatz äußert?

Kritik hat oft mit Wut und aufgestauten Gefühlen zu tun, darum ist es am Arbeitsplatz oft nicht angemessen, zu 100 Prozent ehrlich zu sein. Man sollte nur Themen ansprechen, die mit der Tätigkeit im Job zu tun haben. Persönliche Kritik, die auf die Person abzielt, hat im Arbeitsumfeld nichts verloren.

Darf man seinen Chef oder die Chefin kritisieren?

Ja, aber das ist heikel, denn es ist nicht die Aufgabe der Mitarbeitenden, die Performance ihrer Vorgesetzten zu beurteilen. Äußert man dennoch Kritik, sollte es um sachliche Aspekte gehen, die einen in der Arbeit behindern. Auch hier gilt: Man muss das Problem erklären, ohne die Führungskraft zu tadeln.

Muss man auf Hierarchien achten, wenn man im Job Kritik äußert?

Ja, aber eine sachliche Kritik, die nicht auf die Person abzielt, sollte man immer äußern können. Tritt man zu impulsiv auf, lebt man allerdings gefährlich. Mir sind Fälle bekannt, bei denen eine falsch geäußerte Kritik dazu geführt hat, dass eine Person intern die Abteilung wechseln musste. Auch darum ist Vorsicht geboten.

Was ist mit Kritik, die in Apps wie Microsoft Teams oder Slack geäußert wird?

Eine schriftliche Kritik in Chat-Apps kann leicht missverstanden werden, da man die Mimik und Gestik der Person nicht sieht. Darum bittet man besser um ein persönliches Gespräch, auch ein Video-Chat oder ein Telefonat wären besser. So kann die Person, die kritisiert, auch sicherstellen, dass man sie richtig versteht.

Darf man Arbeitskolleginnen und -kollegen vor anderen öffentlich kritisieren?

Hier besteht die Gefahr, dass man die kritisierte Person bloßstellt, und auch wer nur in der Gruppe sitzt und sich nicht äußert, kann sich damit unwohl fühlen. Gibt es allerdings einen vordefinierten Rahmen mit klaren Spielregeln, kann eine öffentliche Kritik angebracht sein – aber bitte immer sachlich bleiben!

Ist versteckte Kritik in Form von Ironie oder Körpersprache angebracht?

Mit seiner Körpersprache sendet man immer Signale aus, ob man es will oder nicht. Es besteht allerdings die Gefahr, dass man falsch verstanden wird, und eine solche versteckte Kritik kann auch kindlich wirken. Darum sollte man aufpassen, dass man nicht ungewollt Botschaften aussendet, die man nicht so meint.

Was kann man tun, wenn jemand ständig Kritik an der gleichen Person äußert?

Man muss sich der Kritik stellen, das Gespräch mit der Person suchen und gemeinsam rausfinden, wie man das Problem lösen kann. Wer viel Kritik einsteckt, darf die Vorgesetzten übrigens auch mal fragen, was man denn gut mache. Erhält man nie ein Lob und immer nur Kritik, kann das Selbstzweifel verursachen.

Selbstzweifel wegen Dauerkritik – wie soll man damit umgehen?

Geht die Kritik Richtung Mobbing, muss man sich wehren und das Gespräch suchen. Wichtig ist, dass man die Kritik nicht persönlich nimmt. Es sollte immer um die Sache gehen und nicht um die Person.