Luxemburg: Darf man die Arbeit verweigern, wenn es zu kalt ist?

In Beamten-Büros steigen die Temperaturen in diesem Winter nicht über 20 Grad.

Bis -4 Grad Celsius wurden am heutigen Mittwoch gemessen. Für Donnerstag sind bis -7 Grad Celsius vorhergesagt und am Wochenende wird es sogar bis -8 Grad kalt. Der Winter ist in Luxemburg angekommen und die Energiesparmaßnahmen erlauben es nicht wirklich, die Heizung aufzudrehen, auch nicht am Arbeitsplatz. Manche Arbeitnehmer könnten es bereuen, zur Arbeit keinen wärmeren Pullover angezogen zu haben.