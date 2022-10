Nasa : «Dart»-Mission hat Asteroiden-Flugbahn erfolgreich geändert

via REUTERS

Die Mission «Dart» (Double Asteroid Redirection Test) ist aus Sicht der Nasa erfolgreich verlaufen, wie die Organisation am Dienstag mitteilt.

Die unbemannte Sonde, die vor zwei Wochen bei der «Dart»-Mission in den Asteroiden gekracht sei, habe dessen Flugbahn deutlich geändert, teilte die Nasa am Dienstag mit.

Kollision hat den Orbit des Asteroiden verändert

Die Sonde hinterließ am 26. September einen tiefen Krater in dem Millionen Kilometer entfernten Asteroiden Dimorphos. Es bildete sich eine gewaltige Spur aus Gesteinstrümmern und Staub. Seitdem wurde über Teleskope genau untersucht, wie sehr der Aufprall den Orbit des Asteroiden um einen viel größeren Begleiter verändert hat. Zuvor brauchte er elf Stunden und 55 Minuten, um den größeren Asteroiden zu umkreisen. Die Wissenschaftler hatten gehofft, diese Zeit um zehn Minuten zu reduzieren. Stattdessen habe der Aufprall der Sonde die Umlaufzeit aber um 32 Minuten geändert, sagte Nasa-Chef Bill Nelson. «Diese Mission zeigt, dass die Nasa versucht, bereit zu sein für was auch immer das Universum uns entgegenwirft.»