Experten klären auf: Darum enden Promi-Trennungen oft in Schlammschlachten

Eine schnelle gemeinsame Stellungnahme nach der Trennung kann helfen, Gerüchten den Wind aus den Segeln zu nehmen. «Das Promipaar kann so seine eigene Geschichte erzählen und sein eigenes Leben rascher fortführen – so beispielsweise mit einem neuen Partner oder einer neuen Partnerin», meint die Paartherapeutin Bettina Disler. Fans akzeptieren dies nach einem gemeinsamen Statement eher, als wenn sie davon überrascht werden.

Promis haben eine Liebes- und eine Geschäftsbeziehung

Genau dieser Streit um die Fans kann schlimme Folgen haben: «Es kommt leider nicht selten vor, dass Promis in der Öffentlichkeit die andere Person schlechtmachen und selbst in der Opferposition das Mitleid der Fans zu gewinnen versuchen. Das artet dann in eine Schlammschlacht aus, wie das bei Amber Heard und Johnny Depp der Fall war», meint die Therapeutin. Dem schließt sich Baumann an: «Anwälte in Scheidungsverfahren lösen bedauerlicherweise oft eine sehr eskalierende Situation zwischen Paaren aus. Das hat dann dramatische Folgen, insbesondere wenn Kinder involviert sind.» Der Nachwuchs sollte nie gezwungen sein, einen Elternteil wählen zu müssen.