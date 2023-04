Schon weniger als acht Stunden wirken sich aus

Für ihre Studie analysierten die Forschenden die Gesundheitsdaten von 5151 Frauen und Männern verschiedener Ethnien im Alter zwischen 18 und 59 Jahren. Sie alle nahmen zwischen 2011 und 2014 an der US National Health and Nutrition Examination Survey teil. Anhand dieser Daten fanden die Forscher heraus, dass sich bereits weniger als acht Stunden Schlaf pro Nacht negativ auswirken. So ist laut dem Papier eine fehlende Stunde Schlaf für eine Zunahme von 12,1 Gramm viszeraler Fettmassen verantwortlich, also «schlechterem» Fett, das tief unter der Haut liegt und Organe umhüllt.