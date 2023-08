Schlafforschung: Darum erscheint dir in der «Stunde des Wolfes» alles ausweglos

In der Nacht werden die Gedanken oft wie aus dem Nichts dunkel und pessimistisch. Im Gegensatz zu den Augen passt sich das Gehirn nicht an die Dunkelheit an, sondern empfindet es eher als bedrohlich. Denkt man anfangs vielleicht noch über einen Streit mit dem Partner oder der Partnerin nach, entwickelt sich daraus im Kopf plötzlich eine ernste Beziehungskrise mit drohender Trennung. Selbst ein geplantes Gespräch über eine Gehaltserhöhung mit dem Chef verwandelt sich in einen Konflikt, der mit einer Kündigung endet. In dieser Situation scheint alles möglich – außer Schlaf.