Blöde Verwechslung : Darum fahren Insekten so auf unser Bier ab

Bier mit Zusatz? Das passiert im Sommer öfter – weil die Insekten den Duft des Getränks mit dem ihrer favorisierten Brutstätten verwechseln.

Die stürzen aber nicht zufällig ins Kaltgetränk, wie Forscher um Peter Biedermann von der Julius-Maximilians-Universität Würzburg in den «Proceedings of the National Academy of Sciences» schreiben. Vielmehr lassen sich die Käfer auf der Suche nach einer Brutstelle vom Alkoholgeruch leiten.