Weihnachtszauber : Darum gehört die Essiggurke in den Christbaum

Eine uralte Tradition, die angeblich in Deutschland ihren Ursprung hat, sorgt endlich wieder für strahlende Kinderaugen.

Woher kommt die Weihnachtsgurke?

Ein Brauch, der seit über 100 Jahren in den USA gelebt wird, seinen Ursprung allerdings in Deutschland haben soll - obwohl kaum ein Deutscher je etwas davon gehört hat.

Aber nicht nur darüber herrscht Uneinigkeit, sondern auch über die Geschichte hinter der Gurke am Christbaum: Einerseits heißt es, ein gemeiner Wirt soll einst zwei Jungs in ein Essiggurken-Fass gesperrt und der Heilige Nikolaus selbst sie befreit haben. Andererseits soll der letzte Wunsch des todkranken, deutsch-amerikanischen Soldaten John Lower in der Gefangenschaft während des amerikanischen Bürgerkriegs, eine saure Gurke gewesen sein. Er bekam sie und überlebte wie durch ein Wunder. Wieder in Freiheit versteckte er aus Dankbarkeit eine Essiggurke im Weihnachtsbaum. Und dann gibt es da noch eine dritte, sehr realitätsnahe Theorie: Noch bevor die klassische Christbaumkugel erfunden war, wurden im thüringischen Ort Lauscha Nüsse, Früchte und Gemüse aus Glas geblasen und als Christbaumschmuck verkauft. Darunter auch Essiggurken, die der Amerikaner Frank Winfield Woolworth nach Amerika importierte und daraus ein Marketingkonzept erschuf. Welche Geschichte am Ende auch stimmen mag, der Gedanke dahinter zählt und dieser sorgt am Weihnachtsabend garantiert für noch strahlendere Augen und noch mehr Weihnachtszauber.