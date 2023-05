Beauty-Alleskönner: Darum gehört ein Fläschchen Rizinusöl in deinen Schrank

Nägel, Haut, Wimpern: Rizinusöl ist ein Alleskönner und sollte in keinem Badezimmerschrank fehlen.

Um das gleich vorweg zu nehmen: Mit Rhinozerossen hat Rizinusöl nichts zu tun. Stattdessen wird es pflanzlich gewonnen, aus den Samen des Wunderbaums (kein Scherz, der heißt wirklich so). Nur schon das klingt vielversprechend. Und tatsächlich enttäuscht das Öl nicht, wenn es um die persönliche Beauty-Routine geht. Ob Haare, Körper, Wimpern, Brauen oder Nägel – es kann dir in so ziemlich jedem Bereich deiner Beauty-Routine unter die Arme greifen.