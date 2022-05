Gesundheit: Darum hat Drew Barrymore Eukalyptus in der Dusche hängen

Eukalyptus in der Dusche ist nicht nur hübsch anzusehen und riecht gut, er hat auch diverse positive Effekte auf unser Wohlbefinden.

In einem Video, in dem Schauspielerin Drew Barrymore den neuen Lidschatten ihrer Kosmetiklinie Flower Beauty zeigt, ist den Userinnen und Usern bei Instagram noch etwas anderes aufgefallen: Im Hintergrund sieht man die Dusche der 47-Jährigen, in der ein Bündel Eukalyptus-Zweige hängt.