Überlastete Krankenhäuser : Darum hat Hongkong derzeit die höchste Corona-Todesrate der Welt

Täglich sterben in der chinesischen Sonderverwaltungszone über 280 Personen an Covid-19. Die Sterblichkeitsrate ist so hoch wie nirgends sonst auf der Welt. Doch wie kommt es dazu? Eine Epidemiologin erklärt die Hintergründe.