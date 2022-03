Absage von Trump : Darum ist der Gipfel mit Kim Jong-un geplatzt

Den Friedensnobelpreis hatte Trump nach Ansicht vieler Kommentatoren so gut wie in der Tasche. Möglicherweise intervenierte Chinas Außenminister.

Die Gedenkmünzen waren schon geprägt, die Hotelzimmer gebucht und der Flugplan für die Air Force One nach Singapur schon ausgearbeitet. Da ließ Donald Trump am Donnerstag die politische Bombe platzen: Nach zunehmend aggressiver Rhetorik aus Pyongyang sagte er das für 12. Juni in dem asiatischen Stadtstaat geplante Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ab.

Nun ist die Welt zurück an dem Punkt, an dem sich zwei als unberechenbar eingestufte Politiker gegenseitig mit Atomwaffen bedrohen.

Trumps Siegestrunkenheit

Kritiker in den USA warfen Trump bereits eine gewisse Siegestrunkenheit vor, getragen von rechtskonservativer Medienberichterstattung. Diese stellte nicht mehr die Frage, ob Trump den Nobelpreis verdiene, sondern die Frage, was mit dem Preis passiere, wenn Trump ihn nicht bekomme.

Mangelhafte Vorbereitung

War das Ziel einer atomwaffenfreien koreanischen Halbinsel noch recht klar formuliert, so blieben die Zusagen an Nordkorea vage: «Reich und glücklich», werde Kim Jong-un, versprach Trump. Der Kater nach dem voreilig genossenen Siegesrausch kam langsam.

Sie sind «vermutlich nicht da, wo sie sein wollen»

Hinter den Kulissen war schon vor Tagen die Unsicherheit gewachsen. Was Trump öffentlich nur andeutete, schien sich zum großen Problem auszuwachsen: China vertrat seine geopolitischen und wirtschaftspolitischen Interessen in der Asia-Pazifik-Region auch über die Nordkorea-Politik.

«Es zeigt, dass sie vermutlich nicht da sind, wo sie sein wollen», deutete ein europäischer Diplomat in Washington das Treffen Wang-Pompeo. Wang sei schon sauer gewesen, dass er keine Pressekonferenz mit Pompeo bekommen habe, die seine Worte auch in den Pazifikraum getragen hätte, wurde gemunkelt.

«Offenes Geheimnis, dass man Trump schmeichelte»

«Es ist ein offenes Geheimnis in Südkorea, dass man Trump schmeichelte, um ihn von einem Krieg abzuhalten», sagt etwa der US-Politikprofessor Robert Kelly von der Universität Pusan in Südkorea.

Schwammige «Denuklearisierung»

Kim droht mit nuklearem Showdown

Im Gegenzug drohte er mit dem Szenario eines nuklearen Showdown, falls die Sprüche nicht aufhören. Das wiederum brachte Trump auf die Palme. In seinem Brief, adressiert an «seine Exzellenz» Kim Jong-un persönlich, sprach Trump von «enormem Ärger und offener Feindseligkeit» aufseiten Nordkoreas. Und ließ sein Gegenüber wissen, dass die USA Atomwaffen hätten, die so groß und so mächtig seien, dass er selbst zu Gott bete, sie nie anwenden zu müssen.