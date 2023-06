Heung-min Son: Darum ist dieser Tottenham-Star plötzlich ein Jahr jünger

Südkorea hat ein altes Gesetz angepasst, in dem bestimmt worden war, wie das Alter der Bürgerinnen und Bürger gerechnet wird. So sind einige Südkoreanerinnen und Südkoreaner auf einen Schlag jünger.

1 / 3 Heung-min Son ist aktuell nicht mehr 31, sondern 30. REUTERS Das, weil Südkorea ein altes Gesetz der Alterszählweise angepasst hat. AFP Die Freude währt aber kurz, in etwas mehr als einer Woche wird Son dann offiziell doch noch 31. Action Images via Reuters

Wünscht sich das nicht fast jede und jeder? Plötzlich ein Jahr jünger. Über diese Verjüngung freuen darf sich Tottenham-Star Heung-min Son. Und nicht nur er, sondern alle Südkoreanerinnen und Südkoreaner. Warum genau? Wir klären auf.

In Südkorea wurde ein kurioses Gesetz geändert. Es besagte, dass Babys, wenn sie zur Welt kommen, bereits einjährig sind. Dies, weil die neunmonatige Schwangerschaft der Mutter ins Alter miteinberechnet wurde. Außerdem wurden Koreanerinnen und Koreaner immer am 1. Januar ein Jahr älter und nicht an ihrem eigentlichen Geburtstag. Dieses Kuriosum wurde nun aus der Welt geschafft und dem internationalen Standard angepasst. Seit Mittwoch gilt offiziell in dem noch stark von konfuzianistischen Werten geprägten Land die international übliche Berechnungsmethode.

Eine kurze Verjüngung

Somit ist Son, der für das südkoreanische Nationalteam in 111 Länderspielen bereits 37 Mal erfolgreich war, nun 30 und nicht mehr 31 Jahre alt. Bezüglich seiner Karriere in Europa ändert sich sein Alter jedoch nicht. Denn sein offizielles Geburtsdatum ist der 8. Juli 1992 – er wird also in etwas mehr als einer Woche doch noch 31 – eine kurze Verjüngungskur also.

Mit der offiziellen Änderung soll vornehmlich verhindert werden, dass bei der Vermischung von internationaler und traditioneller Zählung Verwirrung entsteht. Das sei bisher ein nicht unübliches Problem gewesen, wenn Südkoreanerinnen und Südkoreaner etwa ins Ausland reisten, um dort zu arbeiten oder zu studieren, berichtete der südkoreanische Sender Arirang. So könnten beispielsweise südkoreanische Bürgerinnen und Bürger ihr Alter mit 18 angeben, wenn sie in Wirklichkeit erst 16 Jahre nach der Zählung in dem Gastland seien.