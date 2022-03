Streamingstarts März - Darum ist es höchste Zeit für «Queer Eye Germany»

«Queer Eye Germany»

In der gefeierten US-Show «Queer Eye» helfen fünf queere Menschen (die sogenannten Fab Five) den Kandidat*innen durch schwierige Lebensphasen und verpassen ihnen ein umfassendes Make-over. Nun kommt die Sendung nach Deutschland.

Push fürs Selbstbewusstsein

Queerness als Selbstverständlichkeit

«The Last Days of Ptolemy Grey»

Erinnerungen zurückbringen

Die beiden erfahren von einer Studie, in der Dr. Rubins (Walter Goggins) Behandlung getestet wird: Sie soll die Erinnerungen für eine begrenzte Zeit wiederherstellen können, dabei die Lebensspanne aber auch bedeutend verkürzen. Ptolemy muss abwägen, ob er an der Studie teilnehmen will: Die Behandlung würde ihm die Chance geben, den Mord an Reggie aufzuklären.