Praktischer Einsatz: Darum ist in deiner Unterhose ein Stück Stoff eingenäht

Der Einnäher in deiner Unterhose hat tatsächlich einen Zweck.

Dieses Stück Stoff hat manchmal die Form eines kleinen Täschchens, ist aber natürlich nicht dazu da, um Tampons oder gar Bargeld zu verstauen. Der Stoffstreifen heißt Zwickel und erfüllt in der Frauenunterwäsche gleich mehrere nützliche Aufgaben.

Irritationen werden verhindert

Sogar im zarten Spitzenhöschen ist der Schritt meist mit einem Stück Baumwollstoff verstärkt. Das sieht auf den ersten Blick nicht gerade hübsch aus, hat aber durchaus Vorteile: So wird unangenehme Reibung von innen (wie etwa mit Spitzenstoff), aber auch von außen (beispielsweise durch Jeans) verhindert. Das sorgt dafür, dass du bequem durch den Tag kommst. Der Zwickel verhindert zudem, dass der empfindliche Intimbereich durch Reibung irritiert und gereizt wird.

Die Vaginalflora wird verbessert

Das Täschchen in der Unterhose begünstigt eine gesunde Scheidenflora.

Der Zwickel ist praktisch während der Periode

Der Einnäher im Höschen ist ebenfalls während Deiner Tage nützlich. Dank ihm haben Binden und Slipeinlagen einen guten Halt in der Unterhose. So bleibt alles auch bei Bewegung an Ort und Stelle.