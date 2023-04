Antarktis: Darum ist Pinguinkot so wichtig für das Klima

Der Rückgang des Pinguinbestandes in der Antarktis bringt den Eisenkreislauf im Südpolarmeer aus dem Gleichgewicht. Damit wird auch das Klima beeinflusst, da Ozeane CO 2 aus der Atmosphäre binden. Die Pinguine düngen mit ihren Ausscheidungen die südlichen Gewässer.

Eisen spielt im Südpolarmeer eine wichtige Rolle: Es ist die Nährstoffquelle für Phytoplankton, das wiederum die Grundlage der Nahrungskette im Südlichen Ozean darstellt. Über die Ausscheidungen der Tiere gelangt das aufgenommene Eisen wieder an die Wasseroberfläche. Dort steigert es die Menge des Phytoplanktons. Phytoplankton bindet das CO 2 aus der Luft zur Photosynthese. Wenn es abstirbt, sinkt es auf den Meeresgrund und nimmt den Kohlenstoff mit.

Eisen-Recycling der Pinguine

Eine spanische Forschungsgruppe vom Institut für Meereswissenschaften in Andalusien hat eine Kolonie von Zügel-Pinguinen untersucht, die häufigste Pinguinart der antarktischen Gewässer. In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag in der Zeitschrift «Nature Communications» kommen die Forscher zum Schluss, dass die Krill-fressenden Seevögel jährlich etwa 521 Tonnen Eisen recyclen. Für den Eisenkreislauf der Antarktis ein relevanter Beitrag.