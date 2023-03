Übergewicht und Krankheiten: Darum ist schnell essen so ungesund für dich

NY Daily News via Getty Images

Kurz in der Mittagspause ein Sandwich vor dem Bildschirm verdrücken, oder sich hastig einen Teller Pasta reinschaufeln, weil bereits der nächste Termin wartet. Oder man schaut abends eine Serie und isst ganz unbewusst nebenbei – meist zu viel und zu schnell. Aber auch beim gemütlichen Essen mit Freunden fällt auf: Manche sitzen schon vor einem leeren Teller, während andere erst ein paar Bissen gegessen haben.

Schnelles Essen passiert nicht nur unbewusst im Alltag, sondern ist auch als «Fast-eating-challenge» auf Tiktok verbreitet: User versuchen, ihr Essen so schnell wie möglich herunterzuschlingen und fordern andere zum Duell heraus.

Übergewicht und Bluthochdruck

Forschende der japanischen Hiroshima-Universität haben dazu eine Studie durchgeführt und mehr als 1000 Menschen während fünf Jahren begleitet. Sie haben herausgefunden, dass die «Schnellessenden» eine 89 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit aufwiesen, an Mehrgewicht, Fettstoffwechselstörungen, Bluthochdruck und Insulinresistenz zu erkranken.

Das liegt mitunter daran, dass das Sättigungsgefühl erst nach rund 15 bis 20 Minuten eintritt. Wenn du also viel zu schnell isst, spürst du gar nicht, dass du bereits satt bist ­– und isst tendenziell zu viel. Zudem kauen Schnellessende die Nahrung zu wenig und schlucken zu große Stücke – das kann zu Verdauungsproblemen wie Völlegefühl, Blähungen und Bauchschmerzen führen.

Wer sich also gesund ernähren und keine Extra-Kilos zulegen will, sollte nicht nur darauf achten, was er oder sie isst, sondern eben auch wie schnell.