Schokoladen-Dynastie : Darum kann der Salmonellen-Skandal Ferrero nichts anhaben

Ferrero sorgt mit einem Salmonellen-Skandal für Schlagzeilen. Doch der Konzern verkauft nicht nur Kinder-Schokolade – dem Milliardenkonzern gehören auch Marken wie Nutella, Mon Chéri und Tic Tac.

Ferreros Vorstandsvorsitzender Giovanni Ferrero hat heute ein Vermögen von über 32,8 Milliarden Euro. Die Geschichte des Süßwarenherstellers begann vor über 75 Jahren – in einer Konditorei im italienischen Alba.

Der Salmonellen-Skandal hatte seinen Ursprung in Belgien. Das Land hat nun reagiert: Die Fabrik in Arlon ist geschlossen und die Staatsanwaltschaft ermittelt. «Ferrero hätte sofort einschreiten sollen, um das zu verhindern», sagt Bettina Zimmermann, die Chefin von GU Sicherheit, die über 100 Firmen bei der Krisenbewältigung geholfen hat. Die interne Prüfung sei wohl nicht optimal gelaufen – «sonst wären die Salmonellen heute kein Problem mehr».

Familien-Clan aus dem Piemont

Die Brüder Pietro und Giovanni Ferrero führten zuerst eine Konditorei im italienischen Alba. Dort erfanden sie Nutella und schafften 1964 den Durchbruch. Heute beschäftigt Ferrero in 32 Produktionsfirmen über 38.000 Angestellte. 2021 machte der Food-Gigant laut «NZZ» 12,6 Milliarden Euro Umsatz.

Ferrero ist ein Familienunternehmen, und das sei normalerweise ein Bonus: In diese sei das Vertrauen oft hoch, sagt Zimmermann. Viele Kundinnen und Kunden würden die Geschichte hinter Ferrero aber nicht kennen. Darum hätte die Firma möglichst offen kommunizieren müssen – um zu zeigen, dass sie den Fall ernst nehme und sofort handle.

Nestlé-Coup machte Ferrero zum Riesen

Nach Pietros Tod übernahm der streng katholische Sohn Michele. Er schuf in den 50er-Jahren mit den Mon-Chéri-Praline den nächsten Topseller. Die «Financial Times» nannte ihn «Italiens realen Willy Wonka» – in Anlehnung an den Schokoladenbaron aus dem Film «Charlie und die Schokoladenfabrik».